◆ 今春初登板で1回2K、最速158キロアリゾナ州グレンデールで行われているロサンゼルス・ドジャースの春季キャンプは現地時間17日より野手陣が合流し、チーム全体での練習を開始。大谷翔平投手（31）はライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。今春初マウンドに上がった大谷は18球で打者4人と対戦。先頭打者のマイケル・シアニには鋭いピッチャー返しを浴びるも、続くテオスカー・ヘルナンデスは遊ゴロに打ち取った。さらに