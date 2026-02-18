【「モンスターハンターワイルズ」Ver.1.041アップデート】 2月18日 配信予定 カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」について、Ver.1.041アップデートを2月18日に配信する。 今回のアップデートでは、★10イベントクエストで「歴戦王アルシュベルド」