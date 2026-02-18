◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に高松宮記念の優先出走権）追い切り＝２月１８日、栗東トレセン重賞連勝を目指すドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は坂路を単走。リズミカルな脚さばきで鋭く脚を伸ばし、５２秒５―１２秒０をマークした。福永調教師は「動きはいいよ。楽に時計も出ている」と納得の表情を浮かべた。前走のターコイズＳで２４年