ミラノ・コルティナ２０２６オリンピックのフィギュアスケートのペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組に対して、所属する「木下グループ」の木下直哉代表が、２人に特別ボーナスを支給する気持ちを固めていることが分かった。１８日までにスポーツ報知に対し、木下代表自らが明らかにした。関係者の話ではそれぞれに１０００万円、計２０００万円が渡される。木下代表は「私自身、金メダルの瞬間を現