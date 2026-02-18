◆第８回雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１８日、大井競馬場・ダート１８００メートル、良）３歳ダート３冠競走の前哨戦が１６頭（ＪＲＡ４、南関東１２）で争われ、１番人気のマクリール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ロードカナロア）は直線で伸び切れず３着。連勝は２でストップした。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は昨年のジャナドリアに続く勝利とはならなかった。前走・黒竹賞では後方待機から、直線残り１ハロン