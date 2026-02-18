◆第８回雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１８日、大井競馬場・ダート１８００メートル、良）３歳ダート３冠競走の前哨戦が１６頭（ＪＲＡ４、南関東１２）で争われ、３番人気のリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇。サウジＣを連覇したフォーエバーヤングの坂井瑠星騎手＆矢作芳人調教師のコンビが凱旋星を飾った。ダートグレード競走となった２４年以来、ＪＲＡ勢は３年連続勝利。勝ちタ