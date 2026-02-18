“次代を奏でるオンリーワン・エージェント”を目指す音楽著作権管理事業者NexToneが2017年に創設した『NexTone Award（ネクストーンアワード）』。創設10周年の節目となる今年は、過去受賞アーティストであるTHE YELLOW MONKEY、MONGOL800のスペシャルライブを盛り込んだ『NexTone Award 2026』授賞式イベントが4月16日に東京・EXシアター六本木にて開催される。【画像】ライブパフォーマンスを行ったレトロリロン（2025年）