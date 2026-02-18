◇練習試合ロッテ4―2広島（2026年2月18日コザしんきんスタジアム）ロッテの井上広大が移籍後初アーチを放った。4回にソトに代わって一塁の守備に入り、直後の5回2死一塁から広島・森のチェンジアップを完璧に捉えた。「打った瞬間いったなと思いました。途中からの出場で代打のような気持ちで打席に入ったので。ツーアウト一塁でしたし、なんとか長打がほしいという場面で長打が出たので良かったかなと思います」現役