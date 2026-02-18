北朝鮮の重要方針を決定する朝鮮労働党の第9回党大会の開幕が「秒読み段階」に入った。平壌には党大会に出席する各地の代表者が続々集結している。そんな中、注目を集めているのが、「キム・ジュエ」氏とされる金正恩総書記の娘だ。ジュエ氏が表舞台に登場して初めて迎える党大会。ジュエ氏はどんな役割を果たすのか、注目が集まる。「新星」の演出――主役として浮上するジュエ氏党大会開催を控えた2月16日は金正恩総書記の父、金