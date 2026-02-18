元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が18日、都内でウエルター級8回戦の前日計量に臨み、66・6キロで一発クリア。対戦相手のマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）も66キロでクリアした。佐々木は「体重を戻す幅が大きく、いつもよりきつかった」と苦笑いを浮かべながら「フィジカルトレーニングの成果で全体的に体がデカくなった。明日（の試合）も体重の戻りが大きい