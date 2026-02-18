実戦形式の打撃練習で安打性の当たりを放つ小園。投手隅田＝宮崎3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表の強化合宿が18日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、実戦形式の打撃練習で小園（広島）が隅田（西武）から鋭い安打性の当たりを放った。投手陣では北山（日本ハム）が6人と対戦し1三振を奪った。ブルペンでは宮城、曽谷のオリックス勢が投球練習した。宮崎市で24日まで合宿を行い