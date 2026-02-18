乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の水着カットが18日、初公開された。フランスの海辺の街・ニースで撮影された1枚。太陽の光が燦々と降り注ぐ中、真っ青な空と海に映える白いビキニ姿で、ニースの開放的な空気を満喫。普段はクールな表情を見せることも多いが、弾けるような笑顔が飛び出す印象的なカットとなっている。初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで