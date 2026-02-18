ビーサイズは、子ども向け見守りGPSの最新モデル「BoTトーク 第6世代」を発売した。本体価格は5280円。 BoTトークは、AIが子どもの行動習慣を学習し、登下校や目的地への到着を保護者に通知する子供向け見守りGPS。最新モデルの「BoTトーク 第6世代」では、新機能「見守りウォレット」が搭載され、BoTトークと交通系ICカードを一緒にタッチすることで、スマートフォンのアプリ