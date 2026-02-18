KDDIとKDDI総合研究所は、複数のAIが協力して基地局のパラメーターを自律的に最適化する技術を一部エリアの基地局に導入した。 同社によると、従来のAIを用いた基地局のパラメーター設定は、複数の基地局を一括して学習・推論する「集中型モデル」が一般的だった。しかし、対象となる基地局が増えるとモデルが肥大化し、大規模な展開が難しいという課題があったという。 今回導入された技