アンジェさんNHKは18日、Eテレの番組「おかあさんといっしょ」の「体操のお姉さん」が3月30日から「おどりのお姉さん」に代わると発表した。体操のお姉さんの秋元杏月さんは番組を卒業し、現在大学生のアンジェさんがおどりのお姉さんを務める。歌のお兄さんとお姉さんは継続して出演する。NHKによると、アンジェさんは2歳からクラシックバレエを始め、コンテンポラリーダンスやジャズダンスなど幅広く学んだ。父は英国人、母