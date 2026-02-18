いわき信用組合（福島県いわき市）が立ち入り検査に虚偽の説明をするなどし、東北財務局から「協同組合による金融事業に関する法律」違反の疑いで刑事告発された問題で、県警が同法違反容疑で、元役員ら複数の関係者を任意で事情聴取する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。今後、具体的な日程を詰める。捜査関係者によると、聴取対象は、告発された元役員らに加え、当時の状況を知る現経営陣も含まれるとみられる。