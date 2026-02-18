マリオット・インターナショナルは2月13日、エム・ケー・ケーと、長野県松本市に「モクシー松本」を開業する契約を締結したことを発表した。モクシー松本○旧百貨店をリノベーションしホテルに本プロジェクトは、長野県におけるモクシーブランドホテル初進出となる。開業は2027年度中を予定しており、旧百貨店建物を活用したリノベーションにより、全222室のホテルとして開発される予定だ。同ホテルは、文化的な魅力に富んだデステ