2月18日、大井競馬場で行われた11R・雲取賞（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のトリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）、3着に1番人気のマクリール（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:54.0（良）。【レース動画】坂井瑠星リアライズグリントが交流重賞初制覇…雲取賞ゴール前は一騎打ち坂井瑠星騎乗の3番人気、リ