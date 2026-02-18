【モデルプレス＝2026/02/18】フリーアナウンサーの堀江聖夏が2月17日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を公開し、注目を集めている。【写真】32歳美人アナ「投球フォームがガチすぎ」まっすぐ美脚眩しいユニ姿◆堀江聖夏、美脚際立つユニフォーム姿披露堀江は「いつか始球式で瓦割りしたいなぁ」「セント・フォースチャンネルで壁紙配信中」とコメントし、ユニフォーム姿を複数枚投稿。青ベースボールシャツに赤のショート