友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は彼氏とのエピソードについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。最初は自分にやさしい彼氏に胸をときめかせていた主人公。しかし、ことあるごとにプレゼントをくれたり、豪華な食事に連れて行ってくれたり……自分へのもてなしがどんどんエスカレートしていき、不安を感じ始めました。しまいには、数十万円す