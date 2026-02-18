山形県鶴岡市温海地区で、地元のコメを使って作られている日本酒の新酒発表会が開かれ、関係者が今年の出来栄えを確かめました。日本酒「摩耶山」は、鶴岡市温海地区の酒販店などが、酒田市の酒造メーカー「東北銘醸」に依頼し、20年ほど前に開発されたものです。原料には温海地内で栽培された「はえぬき」を使用。現在は本醸造や純米大吟醸など5種類が作られています。17日に開かれた会には観光業界や地元自治会など