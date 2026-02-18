山形県上山市で、雪崩による遭難など冬の時期特有の救助を想定した訓練が、18日行われました。この訓練は、県警と消防、民間の山岳救助隊員が互いの連携を高め最新の救助技術などを共有しようと毎年この時期に行っているものです。ことしは県内全域からおよそ60人が参加し雪崩に巻き込まれた遭難者の捜索訓練などを行いました。県警によりますと雪崩に遭遇して雪に埋まったケースのうち75％の人が、窒息が原因で死亡するため