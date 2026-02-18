元テレビ朝日のアナウンサーで、現在はフラワーアーティストの前田有紀さん（45）が、17日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演し、自身のセカンドキャリアについて語った。【写真】仕事中…前田有紀さんの近影ショットこの日のテーマは「セカンドキャリア」。MCの上田晋也から「前田ちゃんはお花屋さんやり始めてどのくらいだっけ」と問われた前田さんは、「10年以上たっていまして」