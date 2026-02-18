Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Google 毎年恒例のGoogleの開発者向けカンファレンスGoogle I/O。今年も開催が発表され、5月19日20日に行われることが明らかになりました。Googleの公式サイトでは、参加登録がすでにスタートしています。カンファレンスのオープニングとなる基調講演は、Google本社のあるカリフォルニア州マウンテンビューにて。現地時間19日の朝10時、日本時間では19日