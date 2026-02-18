NPBエンタープライズは18日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス」が行われる2月22日に和田毅さん（2004 アテネ五輪 日本代表、2006 年 WBC 日本代表、2008 北京五輪 日本代表）が始球式を務めると発表した。和田さんは「侍ジャパンにとって大事な初戦の始球式を務めさせていただける事、大変嬉しく思います。選手の皆様が怪我なく良いスタートが切れるよう、心を込めて投げさせて