ロッテは18日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、「糸満市立喜屋武小学校」を訪問し、毛利海大投手および石垣元気投手が交流活動を行ったと発表した。4・5・6年生の児童約40名を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施。また、1年生の児童にはマリーンズのキャップを贈呈するなど、幅広い学年の児童と交流を深めた。「MARINES LINKS」というネーミングには、マリーンズの選手を中心に