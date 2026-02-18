シャトレーゼは2月19日、「チョコバッキー カジゴン」(1本108円、6本入594円)を全国でリニューアル発売する。「チョコバッキー カジゴン」(1本108円、6本入594円)「チョコバッキー」は、2018年3月の登場以来、シリーズ累計販売数6億本を突破したチョコ入りのアイスバー。一口かじるごとにパリッ、ゴリッ、バキッと、変化する食感が特徴となっている。チョコバッキー カジゴンは、チョコバッキーの周りをチョコでコーティングし、ザ