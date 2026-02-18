タレントのギャル曽根（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男（13）が次女（2）を肩車する様子を公開し、成長ぶりに反響が寄せられている。【写真】「もう中学生なんですね」ギャル曽根が公開した、次女を肩車する長男の近影ショットギャル曽根は「お兄ちゃんと次女。仲良し」とつづり、「#お兄ちゃんありがとう」とハッシュタグを添えて投稿。写真には、制服姿の長男が次女を肩車し、仲むつまじく歩く姿が収められて