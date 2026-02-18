3月に行われる公立高校一般入試の志願倍率が発表されました。全日制の平均倍率は前年を下回る0.99倍となっています。 公立高校の一般入試は「80校105学科」で行われ、募集人数は1万2540人となっています。全日制の平均倍率は0.99倍で前年に比べて0.04ポイント下回りました。全日制・定時制を合わせた平均倍率も前年を0.04ポイント下回る0.97倍となっています。志願変更の受け付けは2月24日から26日午前11時までで、一般入試の学力