ファミリーマートは2月25日、「ファミマオンラインくじ」のサービスを「ファミマオンライン」上で開始する。ファミマオンラインくじファミマオンラインくじでは、店頭のくじでは展開してこなかったコンテンツや、コアなファン向け企画など、作品のファンにとって魅力的な景品と出会えるオンラインならではのラインアップを取り揃えた。第1弾として創刊46周年を迎える「ムー」と人気イラストレーター・アーティストの前田麦氏のコラ