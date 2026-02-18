都内で性風俗店の営業が禁じられているエリアで、エステと称して性的なサービスを提供したとして、メンズエステ店の実質的経営者ら男女15人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたメンズエステ店「神のエステ」の実質的経営者、渡辺伸也容疑者ら15人は去年12月、性風俗店の営業が禁じられている東京・新宿区内のエリアの個室で性的なサービスを提供した疑いが持たれています。「神のエステ」は都内の26か所でマンションの