NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土曜前7・45）の新出演者取材会が18日、東京・渋谷の同局で行われ、初代「体操のお姉さん」を7年間務めた秋元杏月が3月末で卒業することが発表された。身体表現のコーナーに出演した「パント！のお姉さん」の上原りさから引き継ぎ、2019年4月に初代「初代体操のお姉さん」に就任。7年間にわたり、収録や全国のコンサートで明るい笑顔とともに“あづきお姉さん”の愛称で親しまれた。