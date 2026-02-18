稲取温泉旅館協同組合は2月14日から、「素盞鳴神社雛段飾り」を開始した。期間は3月8日まで。素盞鳴神社雛段飾り(アップ)同イベントは、1月20日から実施している「雛のつるし飾りまつり」の中でも特に注目を集める催し。稲取漁港を見下ろす素盞鳴(すさのお)神社の急勾配な階段に、雛人形と雛のつるし飾りが展示する。展示段数は118段に達し、雛人形の展示段数としては日本一を誇る（同組合調べ)。壁のように眼前に広がる雛飾りの光