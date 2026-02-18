血圧が気になるものの、厳しい食事制限は続けにくい──。そんな人に注目されているのが、「DASH食」です。もともとは減量を目的とした食事法ではありませんが、減塩を基本に、栄養バランスに優れた食事内容であることから、結果的に体重管理や健康的なダイエットにつながる可能性がある点が注目されています。本記事では、DASH食の基本的な考え方や特徴に加え、日々の食事への取り入れ方をわかりやすく解説します。DASH食とはDASH