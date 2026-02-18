ローソンは2月17日、エチオピア・シダマ州産の豆を使用したシングルオリジン「エチオピア シダマ」(コーヒー300円、カフェラテ350円)を、全国「MACHI café＋」併設店舗で発売した。シングルオリジンエチオピアシダマ コーヒー同商品は、エチオピアの小規模生産者を支援する「Ardent Coffee Export」を通じて調達した高品質な豆を使用している。今年のコーヒーは標高2,000m超の高地で栽培され、オレンジのような爽やかな風味