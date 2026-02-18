スヌーピーミュージアム(東京都町田市)は3月7日から、新企画「ふかふかミュージアム」をスタートする。「ふかふかミュージアム」ビジュアル期間中、館内にはスヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるスポットや、寝転んでくつろげるエリアを新設し、より体験型の施設へと進化する。新企画開始に伴い、3月2日から6日までを休館とし、入館料は一般2,000円(前売)へと改定する。新たな企画展「Together with LINUS みんなの