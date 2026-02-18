東京都中小企業振興公社は2月18日〜3月4日、「東京手仕事プロジェクト」のPOPUP催事「TOKYO CRAFT STORIES手仕事が紡ぐ美の記憶〜受け継がれる技、東京の手仕事に出会う2週間〜」を、銀座 蔦屋書店にて開催する。時間は10時30分〜21時(2月25日、3月4日、最終日は18時まで)。TOKYO CRAFT STORIES キービジュアル同企画は、東京の伝統工芸品や開発商品を展示販売し、現代の暮らしに調和する匠の技を紹介するイベント。会期中は商品