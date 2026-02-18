将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑む第７５期王将戦七番勝負第４局が１８日、和歌山市の和歌山城ホールで前日から指し継がれ、午後３時のおやつが配膳された。藤井は「モクテル柚子りんご」「あら川の桃６０パーセント果汁入りドリンク」の飲み物２種のみ。永瀬は「いちご大福串」「一手みかん大福」「和歌山産まりひめいちご１００パーセントジュース」「あら川の桃６０パーセント果汁入