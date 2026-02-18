１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の佐野雄大が１８日、都内で「タテ読みマンガアワード２０２５」にお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんと共に出席した。縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。シックな黒のスーツ姿で登場した佐野は一人でＩＮＩのあいさつを披露した。これまでさまざまな場所でパフォーマンスを行ってきたが、「どこの会場よりも今すごい緊張していて、過去一のような気が