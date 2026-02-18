東武百貨店 池袋本店は2月19日〜24日、「バウムクーヘン博覧会」を、8階催事場で開催する。営業時間は10時〜19時。【KOKOKOバウムクーヘン】「玄米バウムクーヘン・ストロベリー」期間中は、全国47都道府県から約300種類のバウムクーヘンが集結し、初出店10店舗を含む計30のブランドブースが登場する。注目は、グルテンフリーなどの食スタイルが注目され、需要が高まっている米粉を使用したバウムクーヘン。岐阜の玄米バウムや栃木