兵庫県尼崎市の百合学院中学校チアダンス部「Lilies（リリーズ）」が、今春、世界大会に挑む。国内で実績を重ねてきた同部は、4月にアメリカで行われる「2026 ICU 世界ジュニアチアリーディング選手権大会」に、日本代表として出場する。部員たちはこのたびラジオ番組に出演し、本番に向けた意気込みを語った。百合学院中学校チアダンス部「Lilies」のメンバーと坂口先生。後列は、ラジオ関西『Clip』水曜日パーソナリティーのワ