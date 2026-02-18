鹿児島県内の暴力団構成員などの人数は去年末時点でおよそ130人で、ここ10年で半分以下に減ったことが分かりました。 県警によりますと、県内の暴力団の構成員と準構成員などの数は去年末時点でおよそ130人でした。 前の年より10人減り、およそ290人いた2016年と比べると、5割以上減っています。 組織別では、鹿児島市に本部を置く四代目小桜一家がおよそ60人、県外勢力の六代目山口組がおよそ40人、神戸山口組と絆会がそれぞ