全国の高校生が、授業や課外活動などで研究してきたテーマを発表するシンポジウムがきょう18日から鹿児島市で始まりました。 このシンポジウムは、高校生に日頃の研究成果を披露し、交流を深めてもらおうと毎年、鹿児島市で開かれているもので、今年は、全国89校から688人が参加しました。 環境や社会問題だけでなく、妖怪や餃子などをテーマにしたものまで幅広い分野の研究結果について、日本語や英語で発表します