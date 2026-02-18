英ＣＰＩはコアとサービスが予想を上回る、ポンド買いに反応＝ロンドン為替 １月英CPIは前年比+3.0％（予想+3.0％）と前回の+3.4％から伸びが鈍化した。 一方、コア前年比は+3.1％（予想+3.0％、前回+3.2％）、サービスCPIは前年比+4.4％（予想+4.3％、前回+4.5％）と前回からは若干の伸び鈍化も、いずれも市場予想を上回る数字だった。 この点に、ポンド相場は買いの反応を見せた。ポンドドルは一時1.3578