1月の訪日外客数は359万7500人、前年同月比4.9%減中国からは60.7％減 1月の訪日外客数は359万7500人、前年同月比4.9%減 1月の中国からの訪日外客数は38万5300人、前年同月比60.7%減 1月の韓国からの訪日外客数は117万6000人、前年同月比21.6%増 （日本政府観光局）