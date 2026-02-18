１８日の東京株式市場は、第２次高市内閣の発足を前に国内の経済政策への期待が再燃。先物主導で買われ日経平均株価の上げ幅は一時８００円を超えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比５７７円３５銭高の５万７１４３円８４銭と５日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は２２億６９４６万株、売買代金概算は６兆４１９６億円。値上がり銘柄数は１１８８、対して値下がり銘柄数は３５２、変わらずは５７銘柄だった。