メインシナリオ・・・12日の安値8.833円から切り返している。9日の高値9.141円から12日の安値8.833円までの下げに対する38.2％戻しを達成しており、半値戻しの8.987円や9円の節目を上抜き、61.8％戻しの9.023円も上抜けば、9日の高値9.141円を試す可能性がある。9日の高値9.141円を上抜いて昨年来の高値を更新すれば、2024年6月3日の高値9.290円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、12日の安値8.833円を下抜き、2日