在日中国大使館のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社東京2月18日】在日中国大使館の報道官は16日、日本外務省が、ミュンヘン安全保障会議で日本の安全保障政策について中国に「不適切な発言」があったとして中国側に申し入れを行ったと発表したことに関し、申し入れは事実を歪曲（わいきょく）するものだと批判し、すでにこれを退けたと明らかにした。報道官は次のように述べた。日本側のいわゆ