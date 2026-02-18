スプリングスティーンさん＝2024年9月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ロック界の大御所、ブルース・スプリングスティーンさんは17日、今年のコンサートツアーを3月31日に中西部ミネソタ州ミネアポリスから始めると発表した。トランプ政権による強硬な移民取り締まりに抵抗したミネアポリスの市民らに寄り添う姿勢を示した。ミネアポリスでは取り締まりに抗議する市民2人が連邦捜査官に相次いで射殺され、激しい抗議活動が