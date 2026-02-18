成年後見制度の利用者が警備業に就けないとした旧警備業法の欠格条項は憲法に違反するとして、元警備員の男性が起こした裁判で最高裁は違憲と判断しました。【映像】違憲と判断した最高裁軽度の知的障害がある原告の30代男性は、岐阜県で警備員として働いていましたが、財産管理のために成年後見制度の「保佐人」をつけたところ、制度を利用する人は警備の仕事に就けないとする当時の警備業法で定める欠格条項に当たるとして、